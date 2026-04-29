Biathlon-Idol froh über Liebes-Aus: “Wunderschön, ihn rauszuwerfen”

SPORT1 29.04.2026 • 13:33 Uhr Eine Legende des norwegischen Biathlon packt aus: Tiril Eckhoff spricht über die Trennung ihres langjährigen Partners - mittlerweile freut sie sich über das Ende der Beziehung.

Die norwegische Biathlon-Legende Tiril Eckhoff hat erstmals ausführlich über das Ende ihrer langjährigen Beziehung mit dem früheren Langläufer Anund Lid Byggland gesprochen. In dem Podcast „Ida med hjerte i handen“ schilderte die 35‑Jährige sehr persönliche Details zu der Trennung, die im Mai 2025 nach 13 gemeinsamen Jahren öffentlich wurde.

Wie Eckhoff berichtet, sei es ihr damaliger Partner gewesen, der die Beziehung beendete. „Weißt du, Tiril, vielleicht ist es Zeit, Schluss zu machen“, habe Byggland zu ihr gesagt. Worte, die sie nach eigenen Angaben „sehr hart getroffen“ hätten.

Die Ex-Biathletin sprach davon, viel geweint zu haben; zudem sei die Trennung in eine ohnehin belastende Phase gefallen, da sie zeitgleich an ihrer Bachelorarbeit schrieb.

Eckhoff mittlerweile froh über Trennung

Das Liebes-Aus kam für viele überraschend: Eckhoff und Byggland galten als Traumpaar des norwegischen Wintersports, waren seit 2022 verlobt und lebten lange zusammen. Im Frühjahr 2025 bestätigten beide die Trennung. Damals betonten sie noch gegenseitigen Respekt und Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit.

Mit einem Jahr Abstand hat sich Eckhoffs Sichtweise deutlich verändert. Heute sagt sie offen: „Rückblickend bin ich froh, dass er es getan hat.“ Das Ende der Beziehung sei letztlich „das Beste gewesen, was mir passieren konnte“. Sie habe erkannt, dass sie sonst womöglich sehr lange in einer Beziehung geblieben wäre, „ohne zu realisieren, dass sie nicht gut war“.

Über den endgültigen Bruch sagte sie gar: „Es war wunderschön, ihn rauszuwerfen.“ Anschließend habe sie sogar eine Reinigungskraft kommen lassen, „um die ganze Wohnung sauberzumachen“.

Olympiasiegern wieder liiert

Privat ist Eckhoff mittlerweile wieder glücklich. Seit Anfang 2026 ist sie mit einem neuen Partner namens Joakim zusammen.