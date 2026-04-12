Überraschende Kehrtwende bei Biathlon-Star

Dominik Hager 12.04.2026 • 13:45 Uhr Biathlon-Routinier Jakov Fak wird sich doch noch nicht in die Sportler-Rente verabschieden. Der 38-Jährige will es noch einmal wissen.

Während die Biathlon-Fans ab der kommenden Saison auf einige langjährige Stars wie Franziska Preuß oder Dorothea Wierer verzichten müssen, bleibt ein echtes Urgestein überraschend doch an Bord. Die Rede ist vom Slowenen Jakov Fak, der laut eines Berichts der slowenischen Tageszeichung Delo seinen Rücktritt vom Rücktritt verkündet hat.

Der 38-Jährige hatte eigentlich schon im vorletzten Winter sein Karriereende angekündigt. Als der Weltcup in der Saison 2024/25 letztmals im slowenischen Pokljuka gastierte, erklärte er, dass dies sein letzter Wettkampf vor Heim-Publikum sein würde.

Der Plan sah eigentlich vor, die olympische Saison 2025/26 mitzunehmen, in der Pokljuka nicht als Weltcuport auftauchte, und dann seine Karriere zu beenden.

Doch für Fak lief der abgelaufene Winter überhaupt nicht nach Plan. Der Routinier musste sich nach den ersten beiden Weltcup-Wochenenden einer Operation am Knie unterziehen und kehrte erst bei den Olympischen Spielen zurück. Mit den Plätzen 14 und 16 in Verfolgung und Massenstart konnte er in Antholz immerhin punktuell aufzeigen. Beim Weltcup in Kontiolahti erreichte er Rang sieben in Einzel.

Fak möchte es nach nochmal allen zeigen

Unter dem Strich empfand Fak die Saison aber nicht als gut genug, um einen Strich unter seine Karriere machen zu können. „Es gab nur wenige Lichtblicke im vergangenen Winter“, haderte Fak im slowenischen Fernsehen.

„Wenn man nicht so laufen kann wie beispielsweise in der Saison zuvor, ist es auch schwieriger, die Ziele zu treffen. Man ist nicht so entspannt, wie man sein könnte“, ärgerte er sich darüber, sein Potenzial nicht abgerufen zu haben.

Dafür geht er nun mit vollem Tatendrang in seine wahrscheinlich wirklich letzte Saison. „Ich suche nach Möglichkeiten, meinen Körper weiter zu verbessern, damit ich im nächsten Winter noch besser vorbereitet und wettbewerbsfähiger bin. Wenn man mit den Ergebnissen nicht zufrieden ist, muss man nach seinen Reserven suchen“, stellte er klar.

Zwar spürt Fak die Nachwirkungen seiner Knieverletzung noch immer, jedoch bleibt noch Zeit, bis die intensive Phase der Saisonvorbereitung beginnt.

Fak blickt auf große Erfolge zurück

Der gebürtige Kroate, der seit 2010/11 für Slowenien antritt, konnte 2015 WM-Gold im Massenstart gewinnen und 2010 und 2018 zwei olympische Einzelmedaillen erringen. Die Saison 2014/15 beendete er als Drittplatzierter im Gesamtweltcup.