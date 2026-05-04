Diese wichtige Nachricht um Biathlon-Legende Erik Lesser ging fast unter

SPORT1 04.05.2026 • 22:15 Uhr Zum deutschen Trainerteam für die kommende Biathlon-Saison gehört auch Legende und ARD-Experte Erik Lesser - wie der DSV sehr beiläufig mitgeteilt hat.

Der Deutsche Skiverband (DSV) hat sein Trainerteam für die kommende Biathlon-Saison 2026/27 präsentiert – und dabei einen prominenten Neuzugang so unauffällig vorgestellt, dass es fast untergangen ist.

Der frühere Weltklasse-Biathlet Erik Lesser rückt in den Trainerstab auf und übernimmt künftig Verantwortung im Nachwuchsbereich. Der 37-Jährige trainiert ab sofort den Nachwuchskader 1 der Juniorinnen. Dies hat der DSV bereits am Samstag bei Instagram öffentlich gemacht – aber so beiläufig auf einem Gruppenfoto mit den neuen Kollegen, dass es erst mit etwas Verspätung größer die Runde machte.

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Biathlon: Lesser holte Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympia

Lesser tritt damit die Nachfolge von Alexander Wolf an. In einem Instagram-Beitrag der Biathlon-Abteilung schrieb der DSV dazu: „Mit frischer Struktur, vertrauten Gesichtern und neuen Impulsen gehen wir in die kommende Saison – bereit für den nächsten Schritt.“

Lesser zählte über viele Jahre zu den festen Größen im deutschen Biathlon. Seinen größten Olympia-Erfolg feierte er 2014 in Sotschi mit Staffel-Gold, zudem gewann er dort Silber im Einzelrennen. Bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang kam mit der Staffel eine weitere Bronzemedaille hinzu. Auch bei Weltmeisterschaften war Lesser erfolgreich: 2015 wurde er Staffel-Weltmeister, später sicherte er sich Gold in der Verfolgung.

Nach dem Ende seiner Laufbahn als Leistungssportler im Frühjahr 2022 schlug Lesser den Weg ins Trainergeschäft ein. Er absolvierte ein dreijähriges Studium in Köln und blieb dem Biathlon als TV-Experte für die ARD erhalten – ob er den Job weitermacht, ist erklärtermaßen unklar.

Seit Mai 2023 ist der gebürtige Thüringer praktisch eingebunden: Am Stützpunkt Oberhof arbeitete er zuletzt als verantwortlicher Schießtrainer der Männer, nachdem Bundestrainer Mark Kirchner seinen Posten aufgegeben hatte.