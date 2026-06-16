Biathlon-Star verlässt Nationalteam

Conrad Fröhlich 16.06.2026 • 18:10 Uhr Anna Gandler gehört zu den bekanntesten Biathletinnen Österreichs, wird sich aber abseits der Nationalmannschaft auf den Weltcup-Winter vorbereiten. Das hat einen bestimmten Grund.

Die österreichische Biathletin Anna Gandler wird sich nicht mit dem Nationalteam auf die kommende Saison vorbereiten. Das hat zum einen sportliche und zum anderen persönliche Gründe.

„In Österreich gab es größere Veränderungen im Team, mit neuen Trainern und Betreuern, und das gefällt mir nicht besonders“, wird Gandler im Nordic Magazine zitiert. „Angesichts aller Veränderungen im Verband habe ich mich entschieden, die österreichische Nationalmannschaft zu verlassen und in Frankreich zu trainieren. Das hatte ich schon länger im Sinn“, beschloss die Junioren-Weltmeisterin von 2020.

Maßgeblichen Anteil an dieser Entscheidung hatte wohl auch ihr Lebenspartner. Die 25-Jährige verwies auf ihre Beziehung mit dem französischen Biathlon-Star Emilien Claude, mit dem die Österreicherin nach eigener Aussage schon seit fünf Jahren zusammen ist. „Wir möchten zusammenleben.“ Mit dem Lebensmittelpunkt in Frankreich würde sich auch ein Training mit dem dortigen Team anbieten.

Österreichischer Verband akzeptiert Entscheidung

Der österreichische Verband, der die Biathlonabteilung im Trainerstab neu strukturiert hatte und unter anderem mit Markus Fischer einen neuen Cheftrainer bei den Damen installierte, akzeptierte die Entscheidung. „Er wird mich wie alle anderen Athletinnen behandeln“, meinte Gandler.