Wintersport-Paar leidet: "Keine Fehltritte mehr erlauben"

SPORT1 09.08.2026 • 10:08 Uhr Das Wintersport-Paar Johan-Olav Botn und Karoline Simpson-Larsen kämpfen in der Saisonvorbereitung mit gesundheitlichen Problemen.

Johan-Olav Botn und Karoline Simpson-Larsen sind mit gesundheitlichen Rückschlägen in die neue Saisonvorbereitung gestartet. Während der Biathlet wertvolle Trainingszeit verlor, musste die Langläuferin zunächst die Ursache ungewöhnlicher Beschwerden klären. Beide sprachen darüber in einem Interview mit dem norwegischen Sender NRK.

Simpson-Larsen glaubte zunächst an eine Krankheit – bis die Diagnose feststand. „Ich dachte, dass ich krank war, aber es stellte sich heraus, dass es nach Asthma-Medikamenten zu einer Pilzinfektion kommen kann“, sagte sie. Es war das erste Mal, dass bei ihr eine solche Infektion nachgewiesen wurde.

Simpson-Larsen kann schnell reagieren

Nachdem die Ursache geklärt war, konnte sie schnell reagieren und das Training fortsetzen. „Ich war eigentlich superhappy, als die Infektion nachgewiesen wurde, denn dann war ich nicht krank. Ich konnte einfach direkt in die Apotheke gehen, etwas auf Rezept holen und gleich raus zum Training“, erklärte Simpson-Larsen. Eine Lehre nehme sie daraus mit: „Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass man den Mund ausspülen soll, nachdem man Asthma-Medizin genommen hat.“

Für ihren Partner und Olympiasieger Botn lief es deutlich zäher. Nach einer Erkältung über eine Woche folgte eine normale Trainingswoche, dann fing er sich ein Magenvirus ein und lag erneut eine Woche flach. „Als ich auf das Datum geschaut habe, war plötzlich ein Monat vergangen“, zeigte sich Botn überrascht.

Biathlon-Star Botn spürt den Zeitdruck

Der 27-Jährige spürt dadurch zunehmend Druck im Aufbau. „Ich muss ehrlich zugeben, dass ich angefangen habe zu merken, dass ich wenig Zeit habe“, erklärte er. Besonders deutlich wurde er mit Blick auf die weitere Planung: „Das geht schon, wenn es Juli ist, aber ich habe mein Margenkontingent jetzt aufgebraucht. Jetzt kann ich mir nicht mehr viele Fehltritte erlauben“, sagte Botn dem Sender.

Im Team sieht man die Lage deutlich gelassener. Kollege Johannes Dale-Skjevdal kommentierte bei NRK: „Ich glaube nicht, dass es ihn auch nur im Geringsten beeinflusst! Er ist so gut trainiert, dass er viele Krankheitsphasen wegstecken kann.“ Und er legte nach: „Weißt du was, ganz ehrlich, ich glaube, das tut ihm sogar gut. Gut, sich etwas auszuruhen. Er kann bis November krank sein, das ist völlig in Ordnung.“

Keine Panik im norwegischen Biathlon

Auch Trainer Anders Overby blieb gelassen. „Ich denke eher, dass wir ein bisschen Glück hatten und mehrere Jahre in Folge ‚glatte Fahrt‘ hatten, in denen er sehr viel von dem umsetzen konnte, was er sich vorgenommen hatte. Eine Herausforderung zu bekommen, bei der es nicht ganz reibungslos läuft, sollten wir meiner Meinung nach einfach annehmen.“, sagte Overby NRK.

Simpson-Larsen sieht die Lage des Partners ebenfalls ohne Alarm. „Er war ein bisschen kränker als ich, den müssen wir wohl bis zum Saisonstart isolieren, glaube ich. Ich mache mir nicht so viele Sorgen um seine Form, auch wenn er das selbst sagt“, erklärte sie NRK. Botn ergänzte: „Ich hoffe, das Pechkontingent ist aufgebraucht.“