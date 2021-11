Bob: Sprinterin Alexandra Burghardt will mit Olympiasiegerin Jamanka nach Peking

Alexandra Burghardt: Ich wurde in den letzten Jahren schon einige Male angesprochen, weil es öfter vorkommt, dass Sprinterinnen zum Anschub in den Bobsport wechseln. Ich wollte das aber nie machen, weil ich das Gefühl hatte, dass es wie eine Flucht aus dem Sprint gewesen wäre. Ich wurde in diesem Herbst erneut angesprochen und jetzt war es eine andere Situation, weil es im Sommer so gut im Sprint lief. Deshalb habe ich darin eine Chance gesehen, nach Tokio im Sommer erneut ein olympisches Erlebnis zu haben und eine neue Herausforderung anzugehen. Im Endeffekt habe ich mich dazu entschieden, mich in dieses neue Abenteuer zu stürzen.