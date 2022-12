Bob: Friedrich feiert Premierensieg in Park City

"Im ersten Lauf waren wir am Start und in der Bahn nicht gut genug. Wir haben nochmal alles in den zweiten Lauf reingelegt - das wurde belohnt", sagte Friedrich nach dem Triumph am Freitag (Ortszeit). Der Sachse bejubelte seinen insgesamt 69. Weltcupsieg, allerdings seinen ersten in Park City: "Endlich!"