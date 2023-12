Bob: Friedrich wieder geschlagen - teurer Lochner-Fehler

Bob-Rekordsieger Francesco Friedrich muss sich in der noch jungen Saison offenbar mit der Rolle des Jägers statt des Gejagten begnügen. Im Zweier-Rennen des Weltcups in La Plagne blieb der erfolggewohnte Vierfach-Olympiasieger aus Oberbärenburg als Dritter auch im vierten Anlauf ohne Sieg.

Nachdem der 33-Jährige sich beim Saisonstart vor drei Wochen in China in allen drei Rennen seinem Dauer-Herausforderer Johannes Locher geschlagen geben musste, konnte Friedrich sich in Frankreich nur hinter dem Schweizer Sieger Michael Vogt und Lochner einreihen,

Lochner verspielt Führung

Friedrich konnte in La Plagne seiner Kampfansage an Lochner nicht die erhofften Taten folgen lassen. Immerhin rückte der 14-malige WM-Champion im zweiten Lauf noch auf das Podest vor, war aber insgesamt schon 0,43 Sekunden langsamer unterwegs als Vogt.

„Es war ein harter Wettkampf“

Die Frauen waren beim Weltcup-Auftakt im chinesischen Yanqing vor drei Wochen aufgrund einer zu geringen Teilnehmerzahl noch nicht an den Start gegangen. Die Olympia- und Gesamtweltcupsiegerin Kaillie Humphries erwartet ihr erstes Kind und pausiert in diesem Winter. Am Sonntag (ab 9.00 Uhr) steht für die Frauen das Rennen im Zweier an.