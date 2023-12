Monobob: Nolte und Buckwitz verpassen Podest

Die deutschen Monobob-Pilotinnen sind zum Start in den Weltcup am Podest vorbeigerast. Weltmeisterin Laura Nolte (Winterberg) fiel im französischen La Plagne nach einem schwächeren zweiten Lauf noch auf den geteilten fünften Rang (+0,40 Sekunden) zurück, den Sieg sicherte sich die US-Amerikanerin Kaysha Love in ihrem ersten Weltcup-Rennen.

Die Frauen waren beim Weltcup-Auftakt in Yanqing vor drei Wochen aufgrund einer zu geringen Teilnehmerzahl noch nicht an den Start gegangen. Die Olympia- und Gesamtweltcupsiegerin Kaillie Humphries erwartet ihr erstes Kind und pausiert in diesem Winter. Am Sonntag (ab 9.00 Uhr) steht für die Frauen noch das Rennen im Zweier an.