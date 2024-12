OnlyFans-Debatte um deutsche Olympiasiegerin

Bundeswehr kontert Olympiasiegerin

Warum dann aber OnlyFans? Warum nicht weiter nur Instagram? Die Antwort ist einfach: Geld. „Ich bin als Bobpilotin verantwortlich für mein komplettes Team. Ich muss eine Anschieberin bezahlen, trage die Kosten für das Material meines Bobs. Allein ein Paar Kufen kostet 8000 Euro, davon benötigen wir etwa sechs bis acht Stück in einer Saison“, so Buckwitz.

Allerdings bekommt Buckwitz als Sportsoldatin auch ein monatliches Gehalt. „Der Bob- und Schlittenverband stellt den Sportlerinnen und Sportlern die Bobs gegen eine Schutzgebühr von 2000 Euro für die Saison zur Verfügung. Auch das Zubehör, Kufen etc. werden vom Verband gestellt. Von einer finanziellen Notlage kann also in keiner Weise die Rede sein“, teilte die Bundeswehr de SID mit. Buckwitz wollte sich auf Anfrage nicht äußern.

„Ich habe kein Abitur, keine Ausbildung und auch kein Studium. Das bedeutet, ich versuche mich, sei es durch Sponsoren oder eben jetzt durch OnlyFans, finanziell so abzusichern, dass ich nach meiner aktiven Karriere keine Probleme bekomme“, sagte der 28-Jährige dem SID . „Denn ich kenne viele Sportler, auch solche, die olympische Medaillen gewonnen haben, die heute vom Bürgergeld leben müssen. Das ist einfach ein großes Defizit in unserem Land.“

Zu geringe Prämien für Nischensportarten

Ein Problem seien in diesem Zusammenhang vor allem die Prämien, die es von den deutschen Sportverbänden gibt: „Ich bin Europameister geworden und habe dafür 2500 Euro erhalten. Für eine WM-Bronzemedaille gab es 5000 Euro. Wenn man bedenkt, wie viel man für den Sport opfert - Familie, Freunde, ständiges Umziehen in andere Städte, um dort Fuß zu fassen, dann ist das einfach ernüchternd. Man bekommt im Grunde genommen nur einen feuchten Händedruck für all das, was man investiert hat.“