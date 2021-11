Eisschnelllauf: Pechstein Siebte in der B-Gruppe

Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein hat zum Auftakt des zweiten Saisonweltcups in Stavanger ein Top-Ergebnis verfehlt. Die 49-Jährige beendete den für die Olympia-Qualifikation wichtigen 5000-m-Lauf am Freitag in 7:10,778 Minuten und wurde damit Siebte der B-Gruppe.