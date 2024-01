Deutsche Eisschnellläuferinnen holen überraschend EM-Silber

Die deutschen Eisschnellläuferinnen haben zum Abschluss der Europameisterschaften im niederländischen Heerenveen für eine Überraschung gesorgt. Das Trio Josephine Schlörb (Dresden), Josie Hofmann (Erfurt) und Lea-Sophie Scholz (Berlin) lief am Sonntag in der Mannschaftsverfolgung in 3:02,33 Minuten zu Silber hinter den starken Niederländerinnen (2:55,70). Es war die erste deutsche Medaille bei einer Einzelstrecken-EM seit sechs Jahren.

Deutsche Männer verpassen Podest knapp

Moritz Klein bestätigte derweil seine gute Form. Nach dem fünften Platz über 1000 m am Freitag lief der 23-Jährige aus Erfurt am Sonntag zum Abschluss über 1500 m in 1:46,05 Minuten auf den siebten Rang. Den Sieg sicherte sich der Norweger Peder Kongshaug (1:44,25) vor dem letztjährigen Gewinner Kjeld Nuis (1:44,34) aus der Niederlande. Im Teamsprint hatte Klein am Samstag mit Maximilian Strübe und Hendrik Dombek zudem Rang vier erreicht.