Nächster Wirbel bei Ski-WM: Skandal-Enthüllung um Renndirektor

Nun gibt es bei einer ohnehin schon turbulenten Ski-WM in Norwegen wieder große Aufregung um den früheren Skispringer, der nun Renndirektor für den Weltverband FIS ist.

Ottesen soll sich böse im Ton vergriffen haben

Ottesen ist für die Nordische Kombination zuständig und war bei der WM befasst mit der Affäre um seinen Landsmann Jörgen Graabak, der nach dem Mannschaftswettbewerb am Freitag wegen einer nicht regelkonformen Bindung disqualifiziert wurde.

Was nun Ottesen ins Gerede bringt: Er soll sich bei der Aufarbeitung der Geschehnisse hinter den Kulissen böse im Ton vergriffen haben. Bei einem Telefonat nahe der Interviewzone soll er gesagt haben: „Ich hätte Lust, das gesamte norwegische Team umzubringen.“ Der Satz soll aufgezeichnet worden sein, wie die Zeitung Aftenposten berichtet, die sich auf eine entsprechende Audiodatei beruft.

Wütende Reaktionen der norwegischen Athleten

„Ich denke, es ist an der Zeit, dass sich Lasse bald einen neuen Job sucht“, sagte Espen Björnstad, der in der Nordischen Kombination antritt, im Gespräch mit der Zeitung Verdens Gang .

Auch Kollege Simen Tiller äußerte sich entrüstet: „Es ist schockierend genug, dass jemand so etwas überhaupt sagen kann. Aber je weiter oben jemand steht in einer Hierarchie, desto schlimmer ist es. Das versteht sich von selbst. So etwas sagt man nicht.“