Rodeln: Ludwig verpasst dritten Saisonsieg - Loch nur Sechster

Der Sieg bei besseren Wetterbedingungen als in der vergangenen Woche an gleicher Stelle ging an Kristers Aparjods aus Lettland. Dominik Fischnaller (Italien) fuhr als Dritter ebenfalls auf das Podium. Die weiteren deutschen Fahrer verpassten die Top 20: Moritz Bollmann wurde 21. (+1,123), Chris Eißler landete auf dem geteilten 22. Rang (+1,189).