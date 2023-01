Rodel-EM: Doppelsieg auch für die deutschen Frauen

Zwei Doppelsiege bei der EM: Die deutschen Rodlerinnen haben es den Männern gleichgetan und bei den Europameisterschaften in Sigulda Gold und Silber gewonnen. Anna Berreiter setzte sich am Sonntag in einem extrem engen Rennen vor Dajana Eitberger durch, nach dem überraschenden Olympia-Silber vor einem Jahr in Peking war es das nächste Highlight in der jungen Karriere der 23-Jährigen.