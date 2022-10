Ski Alpin: Traurige Nachrichten von Ski-Ass Meta Hrovat! Verletzungen sorgen für Karriereende mit 24 Jahren!

„Ich habe einen Punkt in meinem Leben erreicht, an dem ich nicht mehr bereit bin, mich dem Sport in dem Maße zu widmen, dass ich die gewünschten Ergebnisse erzielen kann, und was für mich persönlich etwas schwieriger zu akzeptieren ist, ist, dass ich das Funkeln in meinen Augen und den Wunsch verloren habe, der mich auf dem Weg angetrieben hat, den ich in meiner gesamten Karriere gegangen bin“, schrieb sie in einem emotionalen Post. Die Entscheidung bezeichnet sie als eine der „schwersten in meinem Leben“. (NEWS: Alles Wichtige zum Ski Alpin)