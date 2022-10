Ski Alpin: Ohrfeige für FIS-Boss - "Haben einen Fehler gemacht"

Waldner ist ein Mann aus den Südtiroler Bergen. Und auch er registriert, was der Autokrat Eliasch noch am Freitag vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden ignorieren wollte. „Wir haben den Klimawandel“, sagte Waldner am Samstag nach der überfälligen Absage der Männer-Rennen am Matterhorn. „Wir hatten“, ergänzte er, „einen sehr extrem warmen Sommer, einen extrem warmen Herbst“, all dies seien „Signale, und wir müssen sie respektieren.“