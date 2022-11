Ski Alpin: Wolfgang Maier verspricht Top-Resultate - größte Hoffnungsträger Dreßen, Aicher und Dürr

In der Vergangenheit habe man immer sehr selbstkritisch auf die Leistungen zurückgeblickt. Man habe zwar ein solides Team gehabt, es habe aber in der vergangenen Saison der Top-Athlet, den andere Nationen vorzuweisen hatten, gefehlt. „Das war nun mal bis zu seinen Verletzungen (von Dreßen, Anm. d. Red.) so“, erklärt Maier. „Er hat fünf Weltcup-Siege in der Abfahrt. Das hat in der ganzen DSV-Historie niemand auch nur annähernd zustandegebracht.“