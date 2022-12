Ski Alpin: Bomben-Saison? Das fehlt dem deutschen Slalom-Ass zur Weltspitze

Am Sonntag steht in Val d‘Isere (ab 9.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) das erste Slalom-Rennen des Winters an, es wird eine erste Standortbestimmung sein, doch das mit der Konstanz ist so eine Sache: Straßer bewegt sich in einer Disziplin, in der die Leistungsdichte brutal hoch ist - und in der kleinste Fehler bestraft werden. „Es ist“, betont er, „ein extrem hartes Business“. Gerade im Slalom, wo es vergangene Saison in zehn Rennen acht Sieger gab. (SERVICE: Weltcupkalender)