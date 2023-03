"Dubios" und "unglaubwürdig": Schmückt sich der Wintersport mit einer Lüge?

Der Wintersport muss klimafreundlicher werden: Auch in der Szene ist das mittlerweile fast jedem klar - und Julian Schütter gehört zu denjenigen, denen es besonders am Herzen liegt.

Der 25 Jahre alte Speed-Spezialist aus Österreich ist in der Umweltbewegung engagiert, unter anderem auch bei Fridays fo Future. Vor einem Monat übergab er bei der WM in Courchevel einen offenen Brief an den Weltverband FIS. In dem unter anderem auch von Superstar Mikaela Shiffrin unterzeichnetem Schreiben werden eine Reihe von Anliegen formuliert, darunter die Forderung eines Plan für die Halbierung aller Emissionen bis 2030 und das Bekenntnis zur Klimaneutralität bis 2035.