DSV-Trainer kämpft mit den Tränen - von Hammer-Nachricht schwer getroffen

Zugleich betonte der Österreicher, dass der Blick nach vorne gehen müsse. „Auch in den Jahren, als er verletzt war, haben wir immer Erfolge gehabt“, sagte Schwaiger und ergänzte: „Wir müssen an die Zukunft denken, das ist das Wichtigste, ist unsere Aufgabe.“

Die deutschen Abfahrer hätten gerade eine schwere Zeit, "aber aufgeben tut man am Ende nur einen Brief." Auch Alpinchef Wolfgang Maier betonte: "Wir werden nicht aufgeben."

„Fürs Nachgurken opfere ich mein Gestell nicht“

Dreßen wird am Samstag bei der klassischen Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel zum 80. und letzten Mal an den Start eines Weltcup-Rennens gehen - auf den Tag genau sechs Jahre nach seinem Sieg auf der Streif. Auf einen Start bereits bei der Abfahrt am Freitag (beide 11.30 Uhr) verzichtet er.