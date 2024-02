Ski Alpin ÖSV fordert Tempo-Bremse bei Speed-Rennen

Doch nach den schweren Stürzen wie zuletzt bei der Damen-Abfahrt in Cortina rudert der ÖSV nun zurück und fordert eine Tempo-Bremse in den Speed-Wettbewerben.

„Wir müssen die Geschwindigkeiten in den Speedbewerben reduzieren“, erklärte ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien.

Schweizerinnen schwer verletzt

Bei der Abfahrt in Cortina gab es reihenweise schwere Stürze. Am heftigsten erwischte es zwei Schweizerinnen. Olympiasiegerin Corinne Suter erlitt in der ersten Abfahrt einen Kreuzbandriss, Teamkollegin Joana Hählen die gleiche Verletzung in der zweiten einen Tag später.