Ski Alpin: Kreuzband-Doppelschock für die Schweizer Frauen!

Kreuzband-Doppelschock für Schweiz

Während Mikaela Shiffrin Glück im Unglück hat, hat das Chaos-Wochenende in Cortina d‘Ampezzo für die Schweiz üble Folgen: Nach Corinne Suter am Freitag erleidet am Samstag auch Joana Hählen einen Kreuzbandriss.

Nach Corinne Suter riss sich auch Joana Haehlen das Kreuzband

