Gut-Behrami und Odermatt vor seltenem Triumph

Die Schweizer Ski-Rennläuferin Lara Gut-Behrami und ihr Landsmann Marco Odermatt könnten am Samstag bei den letzten alpinen Wettbewerben des Winters eine seltene Sammlung an Weltcup-Kugeln vervollständigen. Beide greifen nach dem Sieg im Gesamt-, im Super-G- und im Riesenslalom-Weltcup noch nach dem Titel in der Königsdiziplin Abfahrt (10.00 Uhr Frauen, 11.15 Uhr Männer/Eurosport und ZDF).