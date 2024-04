Betrug über 600 Millionen Euro! Ehemaliger Skirennfahrer verhaftet

Der frühere Skirennläufer Alex Mair ist im Zuge von Ermittlungen in einem schwerwiegenden Betrugsfall verhaftet worden. Das bestätigte die italienische Finanzpolizei Rai Südtirol .

Mair wird vorgeworfen, der Kopf eines internationalen Betrügernetzwerks zu sein. Die Finanzwache in Venedig stellte europaweit 24 Haftbefehle aus und beschlagnahmte unter anderem Villen und Luxusautos. Zwischen 2021 und 2023 wurden über 600 Millionen aus dem Corona-Aufbaufonds der EU unterschlagen.

Mair und seine Frau sollen der kriminellen Bande vorgestanden sein, die den Millionbetrug im großen Stil durchgeführt hat. Acht der Verdächtigen wurden bereits in Untersuchungshaft genommen, Mair befindet sich derzeit im Gefängnis von Bratislava.

Der 53-Jährige galt einst als große Hoffnung des italienischen Skirennsports, so wirklich erfolgreich war der Südtiroler allerdings nie. Mit 19 Jahren gewann er 1989 bei den Jugendweltmeisterschaften in den USA die Silbermedaille im Super-G. Auf höchstem Niveau sollte Platz 14 bei der alpinen Weltmeisterschaft 1991 in Saalbach sein bestes Ergebnis bleiben.