Ski: Weltmeisterin schockiert mit Rücktritt

Tviberg hat sich in beiden Knien zweimal das Kreuzband gerissen - mit 16, 18, 21 und 24 Jahren. In der vergangenen Saison kam eine weitere schwere Knieverletzung hinzu.

„Die Konsequenzen einer neuerlichen Verletzung wären so wahnsinnig groß, dass ich es nicht verantworten kann“, sagte sie und fügte Worte des Dankes an: „Vielen Dank an alle, die mich im Laufe der Jahre unterstützt haben. Ihr wisst, wer ihr seid. Danke für all die Freundschaften und Menschen, die ich auf meinem Weg kennengelernt habe. Ich werde für immer dankbar sein.“