Der Sensations-Olympiasieger, dem beinahe die Medaille verweigert wurde

Curdt Blumenthal 05.11.2024 • 22:42 Uhr Francisco Fernández Ochoa schrieb 1972 bei den Olympischen Spielen von Sapporo spanische Sportgeschichte. Dabei kam ihm seine Herkunft bei der Medaillenvergabe teuer zu stehen.

Am 6. November jährt sich der Todestag eines ganz besonderen spanischen Sportlers zum 18. Mal: Francisco Fernández Ochoa gewann 1972 als erster und bis heute einziger spanischer Sportler eine Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen. Seinen Geniestreich feierte Ochoa 1972 beim alpinen Slalom-Wettbewerb im japanischen Sapporo.

„Seine olympische Medaille war außergewöhnlich, ein Maßstab für den spanischen Sport und seine Transzendenz wurde nicht an diesem Tag gesehen, sondern später, aber was er als Person getan hat, ist wichtiger“, sagte Alejandro Blanco als Präsident des Spanischen Olympischen Komitees (COE) über Fernández Ochoa, der auch König Juan Carlos alpine Trainingseinheiten gegeben haben soll. Er hatte in Japan damalige Größen wie Jean-Noel Augert, Henri Duvillard oder Gustav Thöni besiegt.

Dabei hätte sich der Olympiasieg schon in jungen Jahren fast erledigt gehabt: Im Alter von 16 Jahren stürzte Fernández Ochoa so schwer, dass dies zu einer Wirbelsäulenverkrümmung führte. Doch Glück im Unglück: Nach nur zwei Monaten Pause stand der bekennende Fan von Real Madrid schon wieder auf den Skiern.

Fernández Ochoa an eigener Medaillenvergabe gehindert

Dass ein Spanier einen olympischen Wintersport-Wettbewerb gewinnen kann, war für die allermeisten Beobachter eine Unmöglichkeit. Schließlich verbinden die wenigsten Menschen Wintersport mit dem mediterranen Land. So soll Fernández Ochoa unter anderem zunächst der Zugang zu seiner eigenen Medaillenvergabe verwehrt worden sein. Sicherheitskräfte hätten ihm nicht geglaubt, dass er als Spanier den Titel gewonnen hätte.

Dabei gibt es in dem südeuropäischen Land durchaus Skigebiete, unter anderem in der bis zu 2428 Meter hohen Bergkette Sierra de Guadarrama. Hier hat auch Fernández Ochoa als Sohn eines Skilehrers in seiner Kindheit das Skifahren erlernt.

Tod sorgt in Bergdorf für große Bestürzung

Lange Teile seines Lebens verbrachte der in Madrid geborene Skifahrer deshalb in der Berggemeinde Cercedilla. Dort wurde er für seinen Olympiasieg verehrt. Nur neun Tage vor seinem Tod wurde für Fernández Ochoa in Cercedilla eine Statue enthüllt.

Sein Ableben sorgte in dem nur 50 Kilometer von der spanischen Hauptstadt entfernten Dorf für große Trauer. Im Rahmen seiner Beerdigung wurden die sterblichen Überreste des an Lymphknotenkrebs verstorbenen Olympiasiegers mit Schrittgeschwindigkeit durch den gesamten Ort gefahren.

Auch die Schwester schrieb Sportgeschichte

Hunderte Menschen wollten Fernández Ochoa auf seinem letzten Weg begleiten. Die Kirche soll völlig überfüllt gewesen sein. Auch der damalige Staatssekretär für Sport, Jaime Lissavetzky, oder die Präsidentin der Autonomen Gemeinschaft Madrid, Esperanza Aguirre nahmen an der Trauerfeier teil. „Ein Vater des Sports ist gegangen, er hat seine Utopie Wirklichkeit werden lassen“, zitierte das spanische Portal Nevasport Lissavetzky.

Auch seine Schwester Blanca Fernández schrieb Wintersportgeschichte. Sie gewann 1992 bei den Olympischen Winterspielen in Albertville Bronze im alpinen Slalom-Wettbewerb.