"Deutet vieles darauf hin": Höfl-Riesch befeuert Vonn-Gerüchte

Ski Alpin: Höfl-Riesch glaubt an Comeback von Vonn

„Irgendwie deutet vieles darauf hin. Ich weiß jetzt auch nicht, was wirklich passiert“, sagte Höfl-Riesch am Rande des 42. Sportpresseballs in Frankfurt am Main: „Das kennt man ja von den Amerikanern - die teasern gerne mal ein bisschen was an.“