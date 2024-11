Ehe-Aus: Höfl-Riesch gibt emotionale Einblicke

Höfl-Riesch spricht über Boulevardpresse

Die Berichterstattung in der Boulevardpresse habe Höfl-Riesch während ihrer Ehe nicht aus der Fassung gebracht. „Als Marcus in mein Leben trat, hatte ich das erste Mal mit der Klatschpresse zu tun, später auch bei unserer Hochzeit. Und da lernt man, damit umzugehen. Und man lernt, dass es, so schlimm oder so nervig es sich in dem Moment anfühlt, auch schnell wieder vorbeigeht“, erklärte Höfl-Riesch.