Horror-Fotos! So übel hat es Shiffrin erwischt

Eine Woche nach ihrem Sturz beim Riesenslalom in Killington zeigt Mikaela Shiffrin Fotos der Folgen. Bei Instagram postet sie schockierende Bilder ihrer Wunden.

Am vergangenen Samstag stürzte Ski-Star Mikaela Shiffrin beim Riesenslalom in Killington schwer. Nachdem sie nach dem ersten Durchgang in Führung gelegen hatte, rutschte sie auf dem Steilhang weg, überschlug sich und landete schließlich im Fangzaun.