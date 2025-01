Neureuther erklärt Ski-Wunder

Johannes Fischer , Thomas Walz 09.01.2025 • 20:45 Uhr Der Sensationssieg von Albert Popow - der kleineste Skifahrer im Weltcup - löst auch hierzulande große Freude aus. Christian Neureuther erinnert sich bei SPORT1 an die Anfänge des bulgarischen Slalomfahrers, der 2015 einen Schicksalsschlag überwinden musste.

Was sich am Mittwochabend auf der berühmten Slalomstrecke von Madonna di Campiglio abspielte, dürfte die größte Überraschung des bisherigen alpinen Skiwinters gewesen sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Am Ende eines wahren Sturzfestivals setzte sich auf der selektiven Piste ein nur 1,64 Meter großer Athlet durch, den die Wenigsten auf dem Zettel hatte: Albert Popow feierte seinen ersten Weltcupsieg seiner Karriere. Der 27-Jährige ist der kleinste Fahrer im gesamten Feld.

Auf den Tag genau 45 Jahre musste Bulgarien warten, ehe wieder einer ihrer Athleten auf dem Siegerpodest stand. Am 8. Januar 1980 hatte Petar Popangelow den Slalom in Lenggries gewonnen, es war der bis dato einzige bulgarische Sieg im Ski-Weltcup.

Felix Neureuther: „Er ist so ein toller Mensch“

Wenn man so will, dann hat auch der deutsche Ski-Verband einen kleinen Anteil an Popows Madonna-Coup. In seinen Jugendjahren hatte er sich dem DLV angeschlossen und auch mit Felix Neureuther - damals Deutschlands Slalomfahrer Nummer 1 - Bekanntschaft gemacht.

{ "placeholderType": "MREC" }

Kein Wunder, dass sich Neureuther über den Triumph des Außenseiters freute, als er das Rennen live im BR kommentierte. „Popows zweiter Durchgang war dermaßen blitzsauber“, schwärmte er. „Ich freue mich sehr für ihn, weil ich ihn gut kenne. Er ist so ein toller Mensch, er war der verdiente Sieger.“

Felix Neureuthers Vater Christian, in den 1970er und 80er Jahren selbst erfolgreicher Slalomfahrer, erinnert sich im SPORT1-Gespräch, wie er Popow zum ersten Mal traf: „Das war im Winter 2017/18. In Garmisch, wo der Felix trainiert hat, durfte er bei der deutschen Mannschaft trainieren.“

Oben am Start habe ein „schüchterner, relativ klein gewachsener Bub gestanden“, erzählt Neureuther Senior. „Also bin ich zu ihm hin und habe ihm gesagt: ‚Ich bin der Papa vom Felix‘.“ Der damalige Nachwuchsfahrer habe sich darüber so gefreut, dass Neureuther sich sofort dachte: „Den hab‘ ich zum Fressen gern.“

Vorteile in den steilen Passagen

Es sei beachtlich, dass es Popow trotz seiner körperlichen Unterlegenheit in die Weltelite geschafft habe, findet der sechsmalige Weltcupsieger. „Wenn du gegen die besten Slalomfahrer dieser Welt antreten willst, dann ist das mit dieser geringen Körpergröße schwierig“, sagt Neureuther. „Aber er hat solch eine Dynamik und Athletik, die er sich inzwischen angeeignet hat, dass er gerade in steilen und schwierigen Passagen Vorteile gegenüber den anderen Slalomläufern hat.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Tatsächlich macht sich der gegenüber der Konkurrenz schmächtigere Bulgare das steile Gelände zum Vorteil. „Er war auch schon mal auf dem schweren Ganslernhang in Kitzbühel nach dem ersten Lauf weit vorne, ist dann im zweiten Durchgang aber noch zurückgefallen“, erinnert sich Neureuther. „In Madonna hat er gezeigt, dass er mit seiner Fahrweise einer der Weltbesten ist, das hat er perfekt gezeigt. Im Steilhang war er eindeutig der Schnellste. Er kann im Steilen Linien fahren, weil er nicht so viel Gewicht auf den Ski bringt. Das ist wirklich grandios.“

Dass Popow zum ersten Mal in seiner Karriere ganz oben auf dem Podest stand, grenzt also nicht unbedingt aufgrund seiner Konstitution, sondern aus einem anderen Grund an ein Wunder.

Sein Trainer starb bei einem Autounfall

Popow hatte in frühen Jahren einen echten Schicksalsschlag zu verkraften. Als er im November 2015 als Beifahrer in einen schweren Autounfall in Sölden verwickelt war, bei dem der Fahrer, Popows damaliger Trainer Drago Grubelnik, zu Tode kam. Obwohl das Auto mehr als 250 Meter in die Tiefe stürzte, zog sich der damals 18 Jahre alte Popow lediglich einen gebrochenen Fuß und kleinere Blessuren zu.

„Daran denke ich immer, das bleibt mir. Aber jetzt sind wir da, jetzt muss man nach vorne schauen“, sagte Popow nach seinem Sieg am Mittwochabend. „Ich hatte Glück, dass ich heute Ski fahren kann und gewinnen kann.“ Dabei galt sein Dank vor allem seinem österreichischen Fitnesstrainer Gerhard Außerlechner: „In Bulgarien wissen nicht so viele, was Skifahrer machen müssen. Dieser Mann weiß viel.“

Auch im bulgarischen Bansko, Popangelows Heimat, dürfte die Nachricht von Popows Sieg für Jubel gesorgt haben. „Der Petar ist ein großer Freund von mir, wir telefonieren immer noch ab und zu“, sagt Christian Neureuther. „Das ist schon etwas sehr Spezielles, dass so ein Land, das eigentlich keine Ski-Nation ist, jetzt auf einmal einen Weltcupsieg in Madonna di Campiglio feiert, 45 Jahre nach dem Petar. Ich war in Lenggries dabei, als er - im Gegensatz zu Popow - auf einem sehr flachen Hang gewonnen hat.“