Shiffrin feiert 100. Weltcup-Sieg

Diese Freude geht so richtig unter die Haut: Mikaela Shiffrin triumphierte beim Weltcup in Sestriere im Slalom und holte sich endlich ihren historischen 100. Weltcup-Sieg.

Nach ihrem Comeback merkte man ihr anschließend an, dass sie mit mentalen Problemen zu kämpfen hatte, was sie auch selbst sagte. Noch am Vortag verpasste sie im Riesenslalom erstmals seit 2012 den zweiten Durchgang in dieser Disziplin.