Ski Alpin: Ass plant Comeback nach Horror-Sturz und Koma!

Vincent Wuttke 27.08.2025 • 12:31 Uhr Ski-Star Cyprien Sarrazin stürzte im Winter schwer und lag im Koma. Nun peilt er schon sein Comeback an.

Mit seinem Horror-Sturz sorgte Cyprien Sarrazin im vergangenen Winter für den großen Schreckmoment im Ski-Alpin-Weltcup. Der Speedspezialist lag nach einem heftigen Unfall in Bormio sogar im künstlichen Koma und hatte eine Not-Operation am Gehirn. Doch nun plant er bereits das Comeback.

In der L‘Équipe machte der Franzose ganz klar, dass er auf die Pisten zurückkehren will. „Ich habe das Gefühl, es geht in die richtige Richtung, sonst hätte ich ‚Ciao‘ gesagt.“ Allerdings bestätigte der 30-Jährige, im kommenden Winter noch auszusetzen und damit die Olympischen Spiele zu verpassen.

Doch er mache laut eigenen Aussagen riesige Fortschritte und habe kaum noch Einschränkungen mehr. „Wenn ich an die Situation von vor ein paar Monaten zurückdenke, dann darf ich sagen, dass alles wirklich gut ist. Ich bin zu einem völlig normalen Leben zurückgekehrt. Auch wenn manchmal nicht alles rosig ist.“

Der gute Zustand des fünfmaligen Weltcupsiegers und doppelten Streif-Siegers von 2024 ist fast ein Wunder. Denn er erlitt am 27. Dezember ein Subduralhämatom, eine Blutung nahe des Gehirns.

Ski-Star Sarrazin will zurück in den Weltcup

Sarrazin hatte kurz nach der vierten Zwischenzeit im unteren welligen Streckenabschnitt die Kontrolle verloren, sich in der Luft verdreht und war aus rund drei Metern Höhe mit dem Rücken hart auf der Piste aufgeschlagen.

Daraufhin rutsche Sarrazin den Hang hinab und landete im Fangnetz. Der 30-Jährige blieb dort zunächst lange regungslos liegen. Durch einen Rettungshubschrauber per Seil wurde Sarrazin schließlich geborgen und in ein nahegelegenes Krankenhaus befördert.

Die Ärzte im Krankenhaus von Sondalo bohrten ein Loch in seinen Schädel, um die Blutung abzuleiten. Er lag für einige Tage im künstlichen Koma. Danach sah es zunächst düster aus. Er hatte Probleme mit der Kommunikation und auch seine Augenreflexe seien wegen des Überdrucks im Schädel gestört gewesen.