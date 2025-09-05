Ski-Legende Riesch endlich wieder im Liebesglück!

SPORT1 05.09.2025 • 14:36 Uhr Ski-Legende Maria Riesch präsentiert sich glücklich mit ihrem neuen Partner Johann Schrempf. Zwar ist dieser 25 Jahre älter, er sei jedoch der beste Begleiter für ihren neuen Lebensabschnitt. Nur ein Wermutstropfen bleibt dem ungleichen Liebespaar.

Nach der Scheidung von Ex-Ehemann Marcus Höfl, ist die deutsche Ski-Legende Maria Riesch wieder glücklich vergeben. Seit einem halben Jahr sind Riesch und Partner Johann Schrempf ein Paar. Zwar geben die 40-Jährige und ihr 25 Jahre älterer und einen halben Kopf kleinerer Partner ein eher ungewöhnliches Bild ab, jedoch scheint die Harmonie zu passen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ist doch schön, wenn man zu einer Frau aufschauen darf“. scherzte Schrempf in einem Doppel-Interview mit dem Magazin Bunte. „Eine Beziehung auf Augenhöhe hat nichts mit physischer Größe oder dem Alter zu tun“, fügte der auf diversen Kreuzfahrtschiffen tätige Traveling Operation Manager dann etwas ernster hinzu.

Dass es Leute gibt, die mit ihrer Beziehung ein Problem haben, sage Riesch zufolge „mehr über den Zustand unserer Gesellschaft aus als über uns“. Immerhin müsse sie nun aber „nicht mehr so oft hohe Schuhe“ tragen, wie sie augenzwinkernd mitteilte.

Gemeinsamer Ski-Urlaub endet mit Kreuzbandriss

Riesch und Schrempf teilen aber nicht nur ihren Humor, sondern auch andere gemeinsame Leidenschaften wie die Berge, den Sport und Reisen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zumindest auf den Brettern scheinen sich beide dann aber doch nicht ganz auf Augenhöhe zu befinden. „Da habe ich mir gleich einen Kreuzbandriss geholt“, erinnert sich Schrempf an den ersten gemeinsamen Skiurlaub. Allerdings sei gesagt, dass sich auch Riesch einst während ihrer aktiven Laufbahn selbige Verletzung zugezogen hatte.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Ski-Legende lange mit dem Neuen befreundet

Schrempf und Riesch verband schon vor der Partnerschaft eine langjährige Freundschaft. Unter anderem gab die deutsche Ski-Ikone auf einem der Schiffe ihres Freundes Fitnesskurse. „Ich fand Johann schon immer cool“, erinnert sich Riesch an damals.

Eine Beziehung war für beide allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Aussicht. „Wir beide waren ja verheiratet und da dachte keiner von uns an etwas anderes als Freundschaft“, schilderte sie.

Dies änderte sich allerdings mit der Zeit. „Im Mai vor einem Jahr war ich alleine auf dem Schiff. Und da haben wir beide viel gesprochen, auch über unsere Ehen, die schon eine Weile nicht mehr in Ordnung waren.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Ab dem Sommer habe sich dann mehr entwickelt.

Riesch und Schrempf oft lange getrennt: Hochzeitsgedanken?

Es gibt allerdings auch Faktoren, die die Beziehung für beide nicht einfach machen. Schrempf ist schließlich jobbedingt oft Monate unterwegs.

„Besonders schwierig finde ich es, wenn er in komplett anderen Zeitzonen ist, wie Neuseeland mit zehn Stunden Zeitunterschied. Da bleibt das Fenster, in dem wir telefonieren können, leider sehr klein“, bedauerte Riesch.

Dennoch wollen sie ihr Liebesglück durch nichts zerstören lassen. „Er ist der beste Begleiter für meinen neuen Lebensabschnitt, den ich mir vorstellen kann“, betonte Riesch und lobte seine Empathie. „Seine oberste Priorität ist, dass es mir gut geht“, schwärmte sie zudem.

{ "placeholderType": "MREC" }

Eine Hochzeit schließen beide nicht aus, jedoch könnte es bis dahin noch dauern. „Ich finde es noch ein bisschen früh, darüber nachzudenken, aber wer weiß“, führte die Ski-Legende aus.