Ski-Star nach Krebs-Drama vor Comeback!

SPORT1 02.10.2025 • 15:40 Uhr Der Schweizer Niels Hintermann hat den Kampf gegen den Krebs gewonnen und steht vor seiner Rückkehr in den Ski-Alpin-Zirkus.

Der 4. Dezember könnte im Ski-Alpin-Weltcup ein ganz emotionaler Tag werden. Denn dann will Niels Hintermann in Beaver Creek zurückkehren. Dabei bekam er erst im Oktober 2024 seine Lymphdrüsenkrebs-Diagnose. Schon im Februar wurde dann verkündet, dass der Schweizer geheilt ist.

Seitdem hat Hintermann, der schon drei Weltcuprennen gewonnen hat, große Schritte nach vorne gemacht. Der Weg zu seiner Rückkehr läuft bisher nach Plan. Als erstes Teilziel setze er sich die Rückkehr auf den Schnee im August. Auch das klappte.

Ski-Star wieder im Zirkus dabei

Nun war er bereits beim Trainingslager in Südamerika mit dabei. Auf die Frage nach seinem Zustand entgegnete er nach der Rückkehr, ihm gehe es „tipptopp“.

Der Star gab auch zu, nun ganz anders auf seine Karriere zu schauen und sich keinen Druck zu machen. „Gewisse Dinge erscheinen weniger dramatisch. Anderes, wie Sonnenaufgänge, genieße ich dafür plötzlich wieder mehr.“

