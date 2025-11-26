Ski-Alpin: Olympiasiegerin reagiert auf tödlichen Unfall

Abfahrts-Olympiasiegerin Corinne Suter zeigt sich ob der schlimmen Ski-Unfälle der letzten Zeit zunehmend beunruhigt.
Ski-Ass reagiert auf tödlichen Unfall
Im Ski Alpin gehören schlimmere Verletzungen zum Risiko der Athleten dazu. Für Olympiasiegerin Corinne Suter führt das zu Verunsicherung.
Corinne Suter wurde 2022 Olympiasiegerin in der Abfahrt
„Mir gehen derart schreckliche Geschichten besonders nahe“, sagte die Schweizerin dem Blick zum tödlichen Trainingsunfall von Matteo Franzoso im September. Sie habe den Italiener zwar nicht persönlich gekannt, dennoch könne sie das „nicht so einfach ausblenden“.
Gut-Behrami vor ungewisser Zukunft
Zuletzt stürzte auch Lara Gut-Behrami, eine Teamkollegin Suters, im Training schwer. Verdacht: schwere Knieverletzung. Auch ein erzwungenes Karriereende steht im Raum, die genaue Diagnose steht allerdings noch aus.
„Lara hat einen Fahrfehler begangen, wie er uns allen auch schon unterlaufen ist. Der Grat zwischen Erfolg und Absturz ist im Skisport eben besonders schmal“, sagte Suter dazu.