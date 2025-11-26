Ski-Alpin: Olympiasiegerin reagiert auf tödlichen Unfall

SPORT1 26.11.2025 • 14:40 Uhr Im Ski Alpin gehören schlimmere Verletzungen zum Risiko der Athleten dazu. Für Olympiasiegerin Corinne Suter führt das zu Verunsicherung.

Abfahrts-Olympiasiegerin Corinne Suter zeigt sich ob der schlimmen Ski-Unfälle der letzten Zeit zunehmend beunruhigt.

„Mir gehen derart schreckliche Geschichten besonders nahe“, sagte die Schweizerin dem Blick zum tödlichen Trainingsunfall von Matteo Franzoso im September. Sie habe den Italiener zwar nicht persönlich gekannt, dennoch könne sie das „nicht so einfach ausblenden“.

Gut-Behrami vor ungewisser Zukunft

Zuletzt stürzte auch Lara Gut-Behrami, eine Teamkollegin Suters, im Training schwer. Verdacht: schwere Knieverletzung. Auch ein erzwungenes Karriereende steht im Raum, die genaue Diagnose steht allerdings noch aus.