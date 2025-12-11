Nächster Sturz-Schock für gebeutelte Ski-Nation!

SID 11.12.2025 • 12:26 Uhr Die Schweizerin Michelle Gisin muss nach einem Unfall in St. Moritz mit dem Hubschrauber in die Klinik gebracht werden.

Den schwer gebeutelten Schweizer Skirennläuferinnen droht der nächste prominente Ausfall. Die zweimalige Olympiasiegerin Michelle Gisin (32) stürzte am Donnerstag im zweiten Training für die Weltcup-Abfahrten in St. Moritz schwer.

Sie musste mit dem Helikopter ins Krankenhaus gebracht werden. Eine Diagnose lag zunächst nicht vor.

Ski Alpin: Vonn bricht wegen Gisin-Sturz ab

Gisin war bei bewölktem Himmel und flachem Licht mit Startnummer 17 unterwegs, als es ihr im unteren Drittel der „Corviglia“ die Ski verschlug. Sie rutschte weg und durchbrach ein Sicherheitsnetz, vor einem weiteren Netz blieb sie schließlich liegen.

Die hinter Gisin gestartete Lindsey Vonn musste ihre Fahrt wegen des Sturzes abbrechen. Im ersten Training am Vortag war der Speed Queen noch die mit Abstand schnellste Zeit gelungen.