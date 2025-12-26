Emotionaler Shiffrin-Post: "Tränen können eine größere Geschichte erzählen, als wir uns je vorstellen"

Daniel Höhn 26.12.2025 • 13:41 Uhr US-Skistar Mikaela Shiffrin hat einen emotionalen Beitrag veröffentlicht. Darin geht es auch um Dinge, die nichts mit Sport zu tun haben.

Mikaela Shiffrin hat rund um Weihnachten einen emotionalen Beitrag via Instagram veröffentlicht, in dem es nicht nur um Sport ging.

„Das größte Geschenk, das ich mir überhaupt wünschen kann, ist die Gesundheit, Widerstandskraft und das Glück der Menschen um mich herum zu sehen“, schrieb der US-Skistar zu einer Bilderstrecke.

„Tränen können eine größere Geschichte erzählen“

Sie habe in den letzten Jahren erkannt, „wie selten es ist, dass all jene, die wir lieben, wirklich gesund sind – und wie wichtig es ist, diese Momente zu schätzen“, so Shiffrin.

„Ein einziges Lächeln ist mehr wert, als Worte ausdrücken können. Ein tiefes, aus dem Bauch kommendes Lachen gehört zu den ansteckendsten Klängen der Welt“, fügte sie hinzu.

Shiffrin ging auch auf harte Zeiten in ihrem Leben ein. „Tränen können eine größere Geschichte erzählen, als wir uns je vorstellen“.

Die US-Amerikanerin ergänzte: „Und wenn all diese Momente unweigerlich eintreten, wünsche ich mir für jeden von euch, dass ihr ihnen mit Sorgfalt begegnet, sie tief einatmet und euch selbst daran erinnert: ‘Du bist hier. Du lebst. Du versuchst es. Du wirst geliebt. Du bist wahrscheinlich mit jemandem uneinig (für eine gewisse Zeit). Du fühlst. Du weißt Dinge. Du hast noch viel zu lernen. Und du bist hier. Du bist.“

Shiffrin hatte in diesem Jahr immer wieder mit einer Verletzung zu kämpfen. Ähnlich erging es auch ihrem Partner Aleksander Aamodt Kilde, der sich nach einer Horror-Verletzung erst wieder zurückkämpfen musste. Shiffrin wiederum litt nach ihrem Sturz-Drama von Killington im vergangenen November an einer posttraumatischen Belastungsstörung.