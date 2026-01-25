Schweinsteiger begeistert Topfahrer: "Mein Idol"

Holger Luhmann 25.01.2026 • 16:02 Uhr Topfahrer Lucas Pinheiro Braathen schenkt Bastian Schweinsteiger sein Rennleibchen inklusive Autogramm. Bei SPORT1 äußert er sich begeistert – und eine verrückte Idee.

Deutschlands Kitzbühel-Held Linus Straßer fieberte noch dem Ausgang des Slalom-Rennens entgegen, da kam es vor der laufenden ARD-Kamera zu einem kuriosen Moment um Bastian Schweinsteiger. Nachdem Top-Fahrer Lucas Pinheiro Braathen interviewt worden war, nutzte Schweinsteiger die Gunst der Stunde und sicherte sich das Rennleibchen des Brasilianers.

Doch nicht nur das: Pinheiro Braathen signierte das Trikot sogar für Schweinsteiger mit den Worten „Für mein Idol, Lucas“. Nach der Aktion zeigte sich Pinheiro Braathen bei SPORT1 sichtlich gerührt.

„Basti ist mein Idol. Ich bin ja Fan von Manchester United, und ich war begeistert, als er für meinen Klub gespielt hat“, sagte der 25-Jährige: „Es ist so cool, es ist unglaublich, mit ihm zu sprechen. Das inspiriert mich sehr.“

Verrückte Idee um Schweinsteiger

Im Überschwang der Gefühle ließ sich Pinheiro Braathen noch zu einer verrückten Idee hinreißen: „Wir müssen Basti im nächsten Jahr hier am Start sehen. Er ist bereit. Er muss nur ein bisschen mehr mit mir trainieren auf der Piste.“ Schweinsteiger ist zwar ein begeisterter Ski-Fahrer, doch das war natürlich nicht ernst gemeint.

Pinheiro Braathen verpasste übrigens als Vierter hinter Straßer das Podest. Doch das Treffen mit Schweinsteiger wog die Enttäuschung des ohnehin zumeist gut gelaunten Skistars weitgehend auf.

Favorit bei Olympia

Bei Olympia gilt Pinheiro Braathen als Mitfavorit. Seit 2024 startet der in Oslo geborene Sunnyboy für das Heimatland seiner Mutter. Zu der Brandrede von ARD-Experte Felix Neureuther am Vormittag wollte er sich nicht äußern.