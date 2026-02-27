Brignone denkt an Karriereende: "Jeden Tag Schmerzen, langsam habe ich die Schnauze voll davon"

SPORT1 27.02.2026 • 12:12 Uhr Die italienische Skifahrerin Federica Brignone hat bei den Olympischen Winterspielen mit zwei Goldmedaillen für große Emotionen gesorgt. Wie lange ihre Karriere noch andauert, ist aber ungewiss.

Federica Brignone hat noch nicht entschieden, ob sie ihre Karriere nach der laufenden Saison fortsetzen oder beenden wird. Die 35-jährige Italienerin macht ihre Zukunft davon abhängig, ob sie nach ihrer Verletzung wieder dauerhaft schmerzfrei fahren kann. Das erklärte sie am Rande des alpinen Weltcups in Soldeu.

„Vom Skifahren habe ich die Schnauze nicht voll, von den ständigen Schmerzen aber schon“, wird Brignone von SportNews.bz zitiert. „Ich muss bei jedem Einfahren aufpassen, keine falsche Bewegung zu machen. Manchmal sehe ich Sterne, wenn ich auf der Piste auftrete. Das macht keinen Spaß.“

Brignone wolle nicht, „dass jeder Tag eine Folter ist. „Wenn es nicht besser wird, ist es unwahrscheinlich, dass man mich nächstes Jahr noch auf der Piste sieht. Eine Entscheidung habe ich aber noch nicht getroffen. Ich bin bereit, noch einen Monat damit durchzuhalten, danach werde ich mein Bein schonen und hoffen, dass es so gut wie möglich heilt“, sagte sie weiter.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Ski Alpin: Brignone schaffte Olympia-Wunder

Der Hintergrund: Nachdem Brignone in der Saison 2024/25 den Gesamtweltcup gewonnen hatte, zog sie sich im April bei einem Sturz bei den italienischen Meisterschaften schwere Verletzungen zu – einen doppelten Schien- und Wadenbeinbruch sowie einen Kreuzbandriss im linken Knie. Lange Zeit galt ein Start bei den Olympischen Winterspielen als nahezu ausgeschlossen.

Aber die Italienerin schaffte ihr persönliches Wunder: Schon im Januar kehrte sie in den Weltcup zurück – und triumphierte anschließend in Cortina d’Ampezzo eindrucksvoll: Sie gewann olympisches Gold im Super-G sowie im Riesenslalom. Gleichzeitig betonte Brignone aber immer wieder, wie sehr sie körperlich weiterhin eingeschränkt ist.