Ski-Alpin: Riesenslalom der Frauen LIVE im Free-TV, Stream & Ticker - Shiffrin vs. Aicher

SPORT1 25.03.2026 • 08:00 Uhr Im letzten Rennen der Saison fällt endlich die Entscheidung um den Gesamtweltcup. Die deutsche Allrounderin Emma Aicher hat noch Restchancen auf den Sieg.

Heute fällt endlich die Entscheidung im Rennen um den Gesamtweltcup! Nach einem starken dritten Platz beim gestrigen Slalom hat Emma Aicher weiterhin die Chance, an der Dominatorin Mikaela Shiffrin vorbeizuziehen – auch wenn die Chance ziemlich gering ist.

Aicher liegt derzeit 85 Punkte hinter Shiffrin und müsste den heutigen Riesenslalom auf jeden Fall gewinnen, um weiter im Kampf um die Kugel mitreden zu können. Gleichzeitig müsste die US-Amerikanerin patzen (ab 10:30 Uhr im LIVETICKER).

Dass Aicher das Rennen gewinnt, ist wohl nicht allzu realistisch. Noch nie stand die 22-Jährige in dieser Disziplin auf dem Podium. Der Gewinn der großen Kristallkugel wäre also ein echtes Wunder.

Ski Alpin heute live: Hier verfolgen Sie den Riesenslalom mit Aicher

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Aicher auch ohne Kugel mit sensationeller Saison

Dass Emma Aicher mit einem positiven Gefühl auf diese Saison zurückblicken wird, steht außer Frage. Selbst wenn sie die Führung in der Gesamtwertung verpassen sollte, hat die 22-Jährige eine sensationelle Saison gezeigt, mit der zuvor keiner gerechnet hatte.

Am Anfang galt sie noch als Youngster mit Potenzial. Jetzt kämpft sie um die große Kristallkugel – eine Entwicklung, die Hoffnung auf die kommenden Jahre macht. Das findet auch die derzeit führende US-Amerikanerin Shiffrin. Sie sei „sehr gespannt“, was Aicher „in Zukunft“ leisten werde.

Emma Aicher nimmt im Weltcup-Zirkus nach wie vor eine Sonderstellung ein. Es gibt keine andere Fahrerin, die in allen vier Disziplinen antritt und dann auch noch um die Podestplätze mitfährt. Shiffrin findet klare Worte: Es breche „eine neue Ära der größten Allrounderin an.“