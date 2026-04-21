Ski Alpin: Maria Höfl-Riesch traut Emma Aicher Großes zu

Robin Wigger , Maximilian Lotz 21.04.2026 • 17:35 Uhr Emma Aicher musste sich im Kampf um den Gesamtweltcup knapp geschlagen geben. Maria Höfl-Riesch traut der 22-Jährigen in Zukunft aber noch viel zu.

Zwar musste sich Ski-Shootingstar Emma Aicher nach einem Herzschlagfinale im Kampf um die Große Kristallkugel am Ende knapp Mikaela Shiffrin geschlagen geben. Doch in naher Zukunft rechnet die frühere Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch fest mit der 22-Jährigen.

„Sie ist natürlich eine ganz heiße Anwärterin auf den Gesamtweltcup“, sagte Höfl-Riesch am Rande der Laureus World Sports Awards in Madrid im Gespräch mit SPORT1.

Ski Alpin: Höfl-Riesch schwärmt von Aichers Entwicklung

Aicher hatte bei den Olympischen Winterspielen zweimal Silber geholt und im Weltcup bis zum letzten Rennen Chancen auf den Gewinn der großen Kristallkugel gehabt. Mit Platz zwei im Gesamtweltcup gelang Aicher die beste Platzierung einer deutschen Skirennläuferin seit dem Sieg von Höfl-Riesch vor 15 Jahren.

„Das war natürlich spannend bis ganz zum Schluss“, sagte Höfl-Riesch. Die 41-Jährige bescheinigte Aicher eine „wirklich tolle Entwicklung“, insbesondere in diesem Winter. „Es hatte sich schon ein bisschen angedeutet im Jahr davor, aber sie hat jetzt noch mal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht.“

Und Höfl-Riesch glaubt auch an eine erfolgreiche Zukunft Aichers. „Sie hat sich zu einer richtig starken Allrounderin entwickelt und sie wird uns sicherlich in den nächsten Jahren noch viel Freude bereiten.“

Höfl-Riesch schließt Vonn-Comeback nicht aus

Ein mögliches Comeback von Lindsey Vonn, die bei den Olympischen Spielen in Norditalien schwer gestürzt war, hält Höfl-Riesch nicht für ausgeschlossen.

„Wir kennen sie alle, sie ist immer noch wahnsinnig ehrgeizig. Gerade wenn viele Leute sagen: ‚Jetzt reicht’s aber!‘ – Dann will sie es wahrscheinlich erst recht noch mal wissen“, sagte Höfl-Riesch.