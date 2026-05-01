Ski Alpin: Erneutes Comeback? So denkt Lindsey Vonn

Jakob Lüers 01.05.2026 • 19:28 Uhr Ob Lindsey Vonn nach ihrer schweren Verletzung bei den Olympischen Winterspielen wieder auf der Piste stehen wird, ist völlig unklar. Nun meldet sich die 41-Jährige zu Wort.

Kehrt Lindsey Vonn tatsächlich nochmal auf die Skipiste zurück? Rund drei Monate nach ihrem Horror-Sturz bei den Olympischen Winterspielen hat die US-Amerikanerin durchblicken lassen, dass sie noch nicht in der Lage sei, diese Frage zu beantworten: „Ich möchte keine voreiligen Schlüsse ziehen oder darüber spekulieren, was ich tun könnte“, erklärte sie der AP.

Sie sei „immer noch im Überlebensmodus“, verriet die 41-Jährige. Im Vordergrund stehe nach wie vor die Genesung. Vonn hatte sich in Cortina D’Ampezzo einen extrem komplizierten Schien-und Wadenbeinbruch zugezogen, auch ihr Knie wurde stark beschädigt. Sie musste achtmal operiert werden und entging nur knapp einer Beinamputation.

Vonn: „Vielleicht fahre ich nie wieder Rennen“

Mit ihrer Entscheidung, ob es tatsächlich nochmal zurück auf die Piste geht, will sich Vonn auf jeden Fall noch Zeit lassen. Ein Karriereende schloss sie nicht aus: „Ich könnte mich zurückziehen. Vielleicht fahre ich nie wieder Rennen, und das wäre völlig in Ordnung, aber emotional bin ich nicht in der Lage, diese Entscheidung zu treffen.“

Um bei den Winterspielen 2026 teilzunehmen, war Vonn 2024 aus ihrer sportlichen Frührente zurückgekommen. Sechs Jahre lang war sie keine Rennen mehr gefahren. Wenige Tage vor der Abfahrt von Cortina hatte sie sich das Kreuzband gerissen – entschied sich aber dennoch, an den Start zu gehen. Eine Entscheidung, die ihr reichlich Kritik einbrachte.

Ski Alpin: Vonn-Comeback nicht vor 2027

Bereits in der Vergangenheit war Vonn etliche Rennen mit Verletzungen gefahren. In ihrem rechten Knie ist eine Titanplatte verbaut. Doch die Verletzung in Cortina sei schlimmer als alle anderen zuvor: „Ich kann mit viel Schmerz umgehen, aber das war so extrem“, beschrieb Vonn. Im Vergleich zu den vorherigen Verletzungen hätte sie sich den Schmerz nicht mal im „Universum der Schmerzen“ vorstellen können. Im Interview mit SPORT1 hatte Vonn vor wenigen Tagen erklärt, so gut es geht auf Schmerzmittel verzichten zu wollen.

Vor wenigen Wochen war ihr zudem ein neues Kniegelenk eingesetzt worden. Dementsprechend langwierig ist Vonns Weg zurück – sie arbeitet im Kraftraum und macht Fortschritte. Mit ihrem Arzt habe sie bisher aber noch nicht über eine mögliche Rückkehr in den alpinen Skisport gesprochen. Ohnehin würde das Comeback frühestens in der Rennsaison 2027/28 stattfinden, erklärte sie – dann wäre Vonn 43 Jahre alt.

Nächste OP: Vonn bekommt neues Kreuzband

„Ich habe noch eine weitere Operation vor mir, um das Metall zu entfernen und mein Kreuzband zu ersetzen“, beschrieb die Olympiasiegerin von 2010. Sobald das geschehen sei, würde es erneut mindestens sechs Monate dauern, bevor sie wieder „zurück bei 100 Prozent“ sei, selbst wenn sie im Fitnessstudio fleißig trainiere.