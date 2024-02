Kurioser Abbruch nach Skandal-Langlauf-Wettkampf: "Bin den Tränen nahe"

Völliges Chaos und ein Tränen-Drama der besonderen Art: Die nationalen Langlauf -Meisterschaften in Norwegen haben am Samstag wegen kurioser Vorfälle für Schlagzeilen gesorgt. (Wintersport: Alle Liveticker)

Das 20-Kilometer-Rennen der Frauen in Beitostölen wurde schließlich annulliert, weil über die Hälfte der Läuferinnen auf dem Kurs falsch abgebogen war und somit einen 200 bis 300 Meter langen Umweg genommen hatte.

„Ich bin den Tränen nahe“, erklärte der emotional aufgewühlte Rennleiter Torbjörn Broks am Mikrofon des übertragenden Senders NRK .

„Die Jury hat entschieden, dass dieses Rennen abgesagt werden muss. Ich als Veranstalter habe einen Fehler gemacht, indem ich die Läuferinnen in die falsche Richtung geschickt habe. Wir können das nicht als norwegische Meisterschaft bezeichnen. Es ist unwürdig“, ergänzte Broks.

Schon während des Rennens kamen der 32-Jährige allerdings Zweifel am Ablauf des Rennens, als sie bemerkte, dass ihre Kontrahentin Astrid Öyre Slind einen anderen Weg nahm: „Ich hielt an und schaute nach links und ich sah, dass Astrid in eine andere Richtung fuhr.“