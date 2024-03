Wintersport-Superstar lässt bitteres Drama hinter sich

Der 27 Jahre alte Norweger hat im ikonischen Holmenkollen-Rennen über 50 km eine lang ersehnte Premiere gefeiert: Der fünfmalige Olympiasieger und neunmalige Weltmeister siegte zum ersten Mal am Holmenkollen und zum ersten Mal überhaupt auch über die Marathon-Distanz, über die er in den vergangenen Jahren diverse Dramen erlitten hatte.

Vor Zehntausenden, im Gegensatz zum Vortag größtenteils friedlichen Fans führte Weltcup-Rekordsieger Kläbo bei seinem 80. Karriere-Erfolg einen norwegischen Fünffachsieg vor Martin Löwström Nyenget und Paal Golberg an, die er im Sprint besiegte.

Der deutsche Hoffnungsträger Friedrich Moch kam nicht über Platz 16 hinaus, gut fünf Kilometer vor dem Ziel hatte Moch den Anschluss an die Spitzengruppe verloren

Kläbo lässt Holmenkollen-Trauma hinter sich

„Es war sehr schön. Ich brauchte das hier jetzt“, sagte Kläbo nach dem Rennen, in dem er mehr als nur einen Fluch besiegte: Bei 50-km-Rennen hatte er vorher keinen Sieg feiern können, in besonders traumatischer Erinnerung ist sein scheinbarer Sieg bei der WM 2021 in Oberstdorf: Er war als Erster ins Ziel gekommen, wurde aber wegen illegaler Behinderung seines russischen Konkurrenten Alexander Bolschunow disqualifiziert.