Pikanter Zoff um Wintersport-Legende bahnt sich an!

Zwei olympische und 13 WM-Goldmedaillen gewann Langlauf-Ikone Petter Northug in seiner erfolgreichen Karriere. Nach seinem Karriereende im Dezember 2018 kämpft der Norweger jetzt um sein Comeback bei der anstehenden Heim-WM in Granasen.

Die erfolgreichen Zeiten des 38-Jährigen sind inzwischen jedoch bereits weit in die Vergangenheit gerückt. Sollte er im Februar tatsächlich an den Start gehen, wäre dies zehn Jahre nach seinem letzten WM-Gold über 50 Kilometer in Falun 2015. Das letzte Meisterschaftsrennen bestritt Northug zudem bei der Weltmeisterschaft in Lahti am 5. März 2017.