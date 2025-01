Jubel über deutsche Bestleistung: "Das ist der Schritt, den man braucht"

Im Skiathlon von Val di Fiemme kam der Überraschungszweite des Vorjahres am Samstag auf Platz sechs und lief nur um 1,3 Sekunden am Podium vorbei. Für Moch war es dennoch das beste Saisonergebnis.

Bundestrainer jubelt über Mochs Ergebnis

In der Gesamtwertung führt der dreimalige Toursieger Kläbo mit 2:18 Minuten Vorsprung auf seinen Landsmann Erik Valnes. Moch (+3:36) ist Zwölfter, könnte aber auf der letzten Etappe am Sonntag noch in die Top 10 laufen - der brutal harte Schlussanstieg an der Alpe Cermis liegt ihm.