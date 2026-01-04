Wintersport: Deutsches Ski-Talent setzt Ausrufezeichen

US-Langläuferin Jessie Diggins hat zum dritten Mal die Tour de Ski gewonnen. Der 34-Jährigen reichte zum Abschluss in Val di Fiemme bei der „Bergetappe“ auf der Alpe Cermis ein zweiter Platz, um sich mit einem Riesen-Vorsprung den Gesamtsieg zu sichern.
Deutsches Talent setzt Ausrufezeichen
Helen Hoffmann, U23-Weltmeisterin im Skilanglauf, läuft zum Abschluss der Tour de Ski in die Top 10 und beendet die Konkurrenz als beste Deutsche. Die US-Läuferin Jessie Diggins triumphiert.
Helen Hoffmann war die beste Deutsche bei der Tour de Ski
© IMAGO / Bildbyran
Stark lief zum Abschluss die deutsche U23-Weltmeisterin Helen Hoffmann: Die Altöttingerin wurde Zehnte der Tageswertung und kam im Gesamtklassement als beste DSV-Athletin auf Platz 13. Im Verlauf der Tour de Ski war unter anderem Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler ausgestiegen.
Tour de Ski: Diggins siegt bei letzter Teilnahme überlegen
Diggins musste sich am Sonntag nur der Norwegerin Karoline Simpson-Larsen geschlagen geben. In der Endabrechnung lag sie satte 2:17,7 Minuten vor der Österreicherin Teresa Stadlober.
Die Bestmarke der Polin Justyna Kowalczyk und der Norwegerin Therese Johaug, die jeweils viermal die Tour de Ski gewannen, wird Diggins nicht erreichen - sie beendet zum Saisonende ihre Karriere.