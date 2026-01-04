Wintersport: Deutsches Ski-Talent setzt Ausrufezeichen

SID 04.01.2026 • 16:47 Uhr Helen Hoffmann, U23-Weltmeisterin im Skilanglauf, läuft zum Abschluss der Tour de Ski in die Top 10 und beendet die Konkurrenz als beste Deutsche. Die US-Läuferin Jessie Diggins triumphiert.

US-Langläuferin Jessie Diggins hat zum dritten Mal die Tour de Ski gewonnen. Der 34-Jährigen reichte zum Abschluss in Val di Fiemme bei der „Bergetappe“ auf der Alpe Cermis ein zweiter Platz, um sich mit einem Riesen-Vorsprung den Gesamtsieg zu sichern.

Stark lief zum Abschluss die deutsche U23-Weltmeisterin Helen Hoffmann: Die Altöttingerin wurde Zehnte der Tageswertung und kam im Gesamtklassement als beste DSV-Athletin auf Platz 13. Im Verlauf der Tour de Ski war unter anderem Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler ausgestiegen.

Tour de Ski: Diggins siegt bei letzter Teilnahme überlegen

Diggins musste sich am Sonntag nur der Norwegerin Karoline Simpson-Larsen geschlagen geben. In der Endabrechnung lag sie satte 2:17,7 Minuten vor der Österreicherin Teresa Stadlober.