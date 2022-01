Vierschanzentournee Bischofshofen: Karl Geiger Dritter - Kobayashi verpasst Grand Slam

Mit einem verpatzten letzten Sprung gab Geiger, wenige Stunden zuvor noch enttäuschend mit dem 37. Rang in der Qualifikation, den Sieg beim Finale der 70. Vierschanzentournee in Bischofshofen nach Halbzeit-Führung noch aus der Hand, der Skiflug-Weltmeister musste sich am Dreikönigstag mit dem dritten Platz begnügen. (SERVICE: die Gesamtwertung der Vierschanzentournee)