Skispringen: Althaus über Olympia, Anzug-Farce, Ukraine und Vierschanzentournee für Frauen

Althaus: Ich kann sie verstehen. Es ist nicht leicht in unserem Sport, das Thema Gewicht ist schon immer sehr präsent, das gehört bei unserem Sport einfach dazu. Ich glaube, das lässt sich schwer ändern, weil man einfach besser fliegt, wenn man leicht ist. Solange das auf einer gesunden Basis geschieht, finde ich es in Ordnung. Es ist nicht ganz einfach, auch weil das Material sich dauernd ändert und jeder an eine Grenze geht. Die Grenze wird vielleicht manchmal überschritten, aber ich weiß nicht, ob man da groß etwas ändern kann. Vielleichten sollten die Ski, je leichter man ist, extremer gekürzt werden, um dort ein bisschen entgegenzuwirken, damit es nicht ungesund wird. Ich kann Maren verstehen, ich tue mich selber nicht so leicht mit dem Thema Gewicht, ich bin selbst eine der schwereren Athletinnen. Ich versuche, den Sport auf einer gesunden Basis zu betreiben. Solange das im Mittelpunkt steht, ist das in Ordnung.